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أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات  في الأسواق اليوم الخميس 26-3-2020.

 

وشهدت أسعار الخضراوات  في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

 

واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي ام سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات  بشكل يومي.

 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

 

الطماطم 5.5

البطاطس 3

الخيار 7

البصل 7.5

الملوخية 5

الثوم 11

الجزر 5

الكوسة 7



اسعار الفاكهة:



البرتقال 8

الجوافة 7

الفراولة 10

الموز 10

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