بلال سرور يطرح أغنية اقعدوا فالبيت .. فيديو





وتدعو الأغنية الناس، للجلوس في المنزل، بهدف الوقاية من فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد والذي هاجم العالم مؤخرًا، ونتج عنه عدد كبير من المصابين ومن حالات الوفاة.





طرح الفنان، كليب أغنية "أقعدوا فالبيت" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".