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فن

بلال سرور يطرح أغنية اقعدوا فالبيت .. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:31 ص
أقعدوا فالبيت
أقعدوا فالبيت
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آيه عاطف
طرح الفنان بلال سرور، كليب أغنية "أقعدوا فالبيت" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".

وتدعو الأغنية الناس، للجلوس في المنزل، بهدف الوقاية من فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد والذي هاجم العالم مؤخرًا، ونتج عنه عدد كبير من المصابين ومن حالات الوفاة.

أغنية "أقعدوا فالبيت" كلمات/مصطفي حسن، والحان بلال سرور، وتوزيع ومكس هاني ربيع، وفيديو مصطفي سراج، وجرافيك ديزاينر رامي جمال
Vfx/عمرو سرور.

يذكر ان قدم بلال سرور، العديد من الألحان لكبار المطربين، كان من بينهم عمرو دياب، وسميرة سعيد، وساندي، وغيرهم.

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