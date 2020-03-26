الإنتاج الحربي يمد إجازة لاعبي الفريق الأول لمنتصف أبريل المقبل

أبلغ الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاعبيه عبر جروب "واتس آب" الخاص بالفريق بمد إجازة اللاعبين حتى 15 أبريل المقبل بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار تعليق النشاط الكروى لمدة أسبوعين آخرين لمواجهة تفشى فيروس كورونا القاتل.



وفى وقت سابق، حرص الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار على الاطمنئان على لاعبيه الأجانب المتواجدين في القاهرة في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها العالم في الأيام الأخيرة.



وقام مختار مختار المدير الفني للفريق ومحمد عبد الله المدرب العام بإجراء الاتصالات الهاتفية باللاعبين وتذليل أي عقبات تواجههم.



ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسى دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي.



وعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى ومختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى وخالد مهدى مدير الكرة اجتماعا أسفر عن قرار تعليق النشاط الرياضى بالإنتاج الحربى لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتجميد الأنشطة الرياضية لمواجهة تفشى فيروس كورونا القاتل.



وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تأجلت مباراته مع نادى مصر لسوء الأحوال الجوية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.



في وقت سابق، عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم فيها من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدورى بحثًا عن النجاة من دوامة الهبوط.

