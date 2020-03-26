AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي يمد إجازة لاعبي الفريق الأول لمنتصف أبريل المقبل

الخميس 26/مارس/2020 - 10:31 ص
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
Advertisements
محمد رشاد
أبلغ الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  لاعبيه عبر جروب "واتس آب" الخاص بالفريق بمد إجازة اللاعبين حتى 15 أبريل المقبل بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار تعليق النشاط الكروى لمدة أسبوعين آخرين لمواجهة تفشى فيروس كورونا القاتل.

وفى وقت سابق، حرص الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار على الاطمنئان على لاعبيه الأجانب المتواجدين في القاهرة في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها العالم في الأيام الأخيرة.

وقام مختار مختار المدير الفني للفريق ومحمد عبد الله المدرب العام بإجراء الاتصالات الهاتفية باللاعبين وتذليل أي عقبات تواجههم.

ورفض خماسي الإنتاج الحربي التونسي أيمن الطرابلسي والموريتاني مامادو انياس والمالي موسى دياورا والغاني وهاب انان والايفواري محمد فييرا، فكرة السفر لبلادهم قبل قرار تعليق رحلات الطيران في القاهرة مؤكدين رغبتهم في البقاء هنا انتظارا لقرار عودة النشاط الكروي.

وعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى ومختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى وخالد مهدى مدير الكرة اجتماعا أسفر عن قرار تعليق النشاط الرياضى بالإنتاج الحربى لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتجميد الأنشطة الرياضية لمواجهة تفشى فيروس كورونا القاتل.

وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تأجلت مباراته مع نادى مصر لسوء الأحوال الجوية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

في وقت سابق، عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم فيها من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدورى بحثًا عن النجاة من دوامة الهبوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الإنتاج الحربي وحرس الحدود قبل موقعة السلام

تعرف على قائمة فريقي الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي للقاء الغد

الإنتاج يعود للتدريبات ظهر اليوم بملعب السلام استعدادا للقاء نادى مصر بالدوري

قرار جديد في الفريق الأول للأهلي بعد تعليق النشاط الكروي

الأهلي والزمالك يعلنان الحرب على كورونا.. 8 إجراءات عاجلة فى القطبين لمواجهة الفيروس الخطير

قرار جديد من طلائع الجيش بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26-3-2020.. فيديو

بعد العثور على طفلة مقتولة في فيلتها.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل

خبر سار للمصريين العالقين بالسعودية عبر منصتي أبشر ومقيم

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن

أول اجتماع للحكومة عبر الفيديو كونفرانس منعا للاختلاط بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهاتف ؟ جمال شعبان يجيب

مهند التركي يهرب بسبب وباء كورونا.. صور

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن