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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. وفاة أول حالتين و182 إصابة جديدة بـ كورونا في روسيا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:19 ص
أول وفاتين و182 إصابة
أول وفاتين و182 إصابة جديدة بـ كورونا في روسيا خلال 24 ساعة
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سمر صالح
أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأعلن مركز الإعلام الحكومي الخاص بمراقبة وضع تفشي فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في 18 منطقة بالبلاد، معظمها (136 إصابة) في العاصمة موسكو.

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 840 حالة سجلت في 56 منطقة.

أما بخصوص حالتي الوفاة فهما تعدان أول ضحيتين للفيروس في روسيا.

وتعافى تسعة أشخاص بالكامل من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن المصابين الجدد زاروا في الأسبوعين الماضيين دولا يتفشى فيها فيروس كورونا على نطاق واسع، مؤكدا أن جميع المرضى وضعوا داخل وحدات معزولة في المستشفيات حيث يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة، وقد تم تحديد قائمة الأشخاص الذين تفاعلوا معهم في الآونة الأخيرة ويجري فحصهم حاليا للتأكد من احتمال إصابتهم بالفيروس أيضا.

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