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أخبار البلد

الصحة العالمية: مصر لديها فرصة للسيطرة على تفشي كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:17 ص
مصر تواجه فيروس كورونا
مصر تواجه فيروس كورونا
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قسم الأخبار
‏أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها ستواصل العمل مع ‎مصر لتعزيز الوقاية من عدوى ومكافحة فيروس كورونا المستجد، على جميع المستويات، وتحديد الآليات البديلة لفحص المرضى، من خلال تنسيق الاتصال الجماهيري، خاصة مع الفئات الأكثر عرضة للعدوى. ‎‎

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه ‏في ضوء التقارير المتعلقة بانتقال العدوى محليًا في ‎مصر، فإن هناك نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة بشكل فعال على تفشي المرض ومنع الانتقال المحلي لفيروس كورونا، مع الأخذ بنهج إشراك الحكومة بالكامل ونهج إشراك المجتمع بأكمله.

وأشارت المنظمة إلى أنها ‏اختتمت مهمتها التقنية في ‎مصر حول فيروس كورونا بنتائج رئيسية عن العمل الجاد الذي يتم القيام به للسيطرة على تفشي المرض، خاصة في مجالات الكشف عن الحالات وتتبع المخالطين، والفحص المختبري، وإحالة المرضى.


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