مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث في أسوان





وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة يفيد بوصول بلاغ للمركز من مستشفى نصر النوبة المركزى عن استقبال الطفلة "ز.ش.ى" تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بنزيف بالمخ، على إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها.





وقد تبين من التحريات الأولية، وسؤال والد الطفلة أن ابنته كانت تلهو بشرفة المنزل الكائن بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، ولكن اختل توازنها وسقطت على الأرض من الطابق الثالث.





وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها ولكنها فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة، ولم يتهم والدها أحدًا فى وفاتها.





فيما أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





لقيت طفلة مصرعها نتيجة سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث، ولم تتهم أسرتها أحدًا بالتسبب فى الحادث.