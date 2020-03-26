نوع من الحبوب مذهل فى حمايتك من الكوليسترول وأمراض القلب

فوائد عديدة لتناول حبوب الشوفان لصحتك فهو علاج فعال لكثير من الأمراض أبرزها هو أنه علاج فعا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يقدم لك Bright Side ثمانية أسباب لبدء تناول الشوفان كل يوم.
5. خفض الكوليسترول
يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول في الجسم.فإنه يساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ في الدم.
الشوفان غني بالدهون الصحية الجيدة ويدعم خلايا القلب والدورة الدموية. بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في دقيق الشوفان ، يتم تقليل احتمال تلف جدران الأوعية الدموية بسبب الجذور الحرة .
يقدم لك Bright Side ثمانية أسباب لبدء تناول الشوفان كل يوم.
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يجب أن يكون الشوفان عالي الجودة وصديق للبيئة وخاليًا من الشوائب والجزيئات الأجنبية. لتنويع مذاق دقيق الشوفان، أضف الفواكه الطازجة والمكسرات والقرفة والكريمة والزبادي قليل الدسم إلى الخليط.
1. بشرة أفضل
يعتبر دقيق الشوفان مثاليًا لعلاج الأمراض الالتهابية ، مثل الأكزيما أو التهيج .
2. منح عضلاتك المزيد من البروتين.
حصة واحدة أو حوالي 8 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان ، تعطي جسمك 15 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من البروتين.
3. مضادات الأكسدة
الشوفان غني بمضادات الأكسدة - أحدها أفينانثراميدات - التي تساعد في الحكة والالتهاب وضغط الدم.
4. فقدان الوزن
يساعد الاستهلاك اليومي من دقيق الشوفان على تحسين التمثيل الغذائي ، وتسريع فقدان الوزن . يسمح لنا الإفطار القائم على دقيق الشوفان على مدى فترة طويلة بالامتناع عن تناول السعرات الحرارية الزائدة.
5. خفض الكوليسترول
يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول في الجسم.فإنه يساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ في الدم.
6. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
الشوفان غني بالدهون الصحية الجيدة ويدعم خلايا القلب والدورة الدموية. بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في دقيق الشوفان ، يتم تقليل احتمال تلف جدران الأوعية الدموية بسبب الجذور الحرة .