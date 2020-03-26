AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع من الحبوب مذهل فى حمايتك من الكوليسترول وأمراض القلب

الخميس 26/مارس/2020 - 02:19 م
امراض القلب
امراض القلب
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول حبوب الشوفان لصحتك فهو علاج فعال لكثير من الأمراض أبرزها هو أنه علاج فعا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يقدم لك Bright Side ثمانية أسباب لبدء تناول الشوفان كل يوم.

يجب أن يكون الشوفان عالي الجودة وصديق للبيئة وخاليًا من الشوائب والجزيئات الأجنبية. لتنويع مذاق دقيق الشوفان، أضف الفواكه الطازجة والمكسرات والقرفة والكريمة والزبادي قليل الدسم إلى الخليط.

1. بشرة أفضل

يعتبر دقيق الشوفان مثاليًا لعلاج الأمراض الالتهابية ، مثل الأكزيما أو التهيج .

2. منح  عضلاتك المزيد من البروتين.

حصة واحدة أو حوالي 8 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان ، تعطي جسمك 15 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من البروتين.

3.  مضادات الأكسدة

الشوفان غني بمضادات الأكسدة - أحدها أفينانثراميدات - التي تساعد في الحكة والالتهاب وضغط الدم.

4. فقدان الوزن

يساعد الاستهلاك اليومي من دقيق الشوفان على تحسين التمثيل الغذائي ، وتسريع فقدان الوزن . يسمح لنا الإفطار القائم على دقيق الشوفان على مدى فترة طويلة بالامتناع عن تناول السعرات الحرارية الزائدة.

5. خفض ​​الكوليسترول

يحتوي الشوفان على ألياف تسمى بيتا جلوكان ، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول في الجسم.فإنه يساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ في الدم.

6. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الشوفان غني بالدهون الصحية الجيدة ويدعم خلايا القلب والدورة الدموية. بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في دقيق الشوفان ، يتم تقليل احتمال تلف جدران الأوعية الدموية بسبب الجذور الحرة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوع مهمل من المكسرات يحارب السرطان والكوليسترول

نوع مهمل من الخضراوات يحميك من السكتة الدماغية والجلطات

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

نوع مهمل من الحبوب يحميك من سرطان القولون

يحميك من الإصابة بسرطان القولون.. 11 فائدة لتناول الزبيب

أنواع مهملة من التوابل تأثيرها كبير في حماية القلب والمفاصل

ترشيحاتنا

تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني

في اجتماع عبر الفيديوكونفرانس.. رئيس الوزراء: إجازات مدفوعة الأجر للموظفين المتنقلين من محافظة لأخرى

في اجتماع عبر الفيديوكونفرانس.. رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بنفسها بتخفيض التجمعات.. نحرص على ألا تؤثر القرارات على الاقتصاد خاصة بالمصانع.. زيادة عدد القطارات لتجنب الزحام بالمترو والسكة الحديد

تسجيل أول وفاة بـ فيروس كورونا بين أفراد الشرطة الفرنسية

وزير الأوقاف يكشف عن الأحكام الشرعية لصلاة الجمعة بعد غلق المساجد

هل قيام الساعة اقترب؟.. ظهور المهدي المنتظر و18 علامة.. والإفتاء تحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوبة بكاء لـ كاردي بي من داخل الحجر المنزلي .. اعرف السبب

«صدى البلد» في رحلة عذاب وهلاك بقطار الصعيد رغم كورونا.. والركاب: البيرس مش بيصيب مؤمن

قدرة خيالية لمعجون الأسنان في تنظيف مصابيح سيارتك