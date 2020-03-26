نوع من الحبوب مذهل فى حمايتك من الكوليسترول وأمراض القلب





يجب أن يكون الشوفان عالي الجودة وصديق للبيئة وخاليًا من الشوائب والجزيئات الأجنبية. لتنويع مذاق دقيق الشوفان، أضف الفواكه الطازجة والمكسرات والقرفة والكريمة والزبادي قليل الدسم إلى الخليط.





يعتبر دقيق الشوفان مثاليًا لعلاج الأمراض الالتهابية ، مثل الأكزيما أو التهيج .







حصة واحدة أو حوالي 8 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان ، تعطي جسمك 15 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها من البروتين.





الشوفان غني بمضادات الأكسدة - أحدها أفينانثراميدات - التي تساعد في الحكة والالتهاب وضغط الدم.





4. فقدان الوزن









