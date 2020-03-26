توفير كمامات وأدوات وقائية للعاملين بنظافة السويس

كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبمتابعة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الصحية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى الأحياء بالسويس.





كما تم تكليف رؤساء الاحياء بتوفير مهمات الوقاية من قفازات الحماية والكمامات للعاملين بالقطاع.





كما يقوم رؤساء الأحياء بالتوعية للقيام بدورهم وواجبهم خلال الفترة الحالية التي تمر بها البلاد كما تم التأكيد على تنظيم العمل ورفع التراكمات والمخلفات وزيادة العمل لتحسين البيئة الصحية ومواجهة انتشار فيروس كورونا.



