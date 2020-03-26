كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية الكويتية، عن اعتزام السلطات الكويتية، ترحيل نحو 47 وافدا إلى خارج البلاد، لمخالفتهم قرار حظر التجول الجزئي خلال الأيام الثلاثة الأولى لقرار فرض الحظر.





وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اليوم الخميس - أنه تم خلال اليوم الأول لتطبيق قرار فرض حظر التجول الجزئي ضبط 5 مخالفين، منهم 3 مواطنين كويتيين، وخليجي واحد، ووافد واحد، في حين تم ضبط 9 وافدين مخالفين في اليوم الثاني لتطبيق القرار.





وأضاف أنه خلال اليوم الثالث لتطبيق قرار حظر التجول الجزئي، تم ضبط 45 مخالفا، منهم 8 مواطنين كويتيين، و37 وافدا من جنسيات مختلفة؛ موضحا أن النسبة الأكبر من المخالفين أول أمس، كانت في محافظة الكويت العاصمة، بواقع 24 مخالفا، تلتها محافظة حولي بنحو 20 مخالفا، في حين تم ضبط مخالف واحد في محافظة الجهراء.





وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا خلال اجتماعه الاستثنائي يوم السبت الماضي، بفرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء الكويت، اعتبار من يوم الأحد الماضي؛ وذلك خلال الفترة من الخامسة مساء، وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.



