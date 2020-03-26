أمن القاهرة يضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم على العملاء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 تجار مخدرات بالقاهرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.





وفى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق (مصر/الإسماعيلية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).









وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهاتفين للاتصال بعملائها.





كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس).





واعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.





كما تم ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من الفودو المخدر وزنت 750 جراما - كمية من البودر المخدر وزنت 5 جرامات - مبلغ مالى- هاتف محمول).



