١٦ قتيلا ومشاجرة.. كيف قضت مصر أولى ليالي حظر التجول؟

شهد أول أيام حظر التجوال فى البلاد، عددا من الحوادث فى مختلف المحافظات، فلم يمنع خلو الشوارع من المارة والتزام المواطنين بقرار الحكومة بحظر التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وقوع عدد من الحوادث المأساوية وحوادث الطرق.
مصرع 16 وإصابة 15 فى حادث على الطريق الإقليمي
ففى الوقت الذى خلت فيه شوارع المحروسة من المارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، شهد الطريق الإقليمي حادثا بشعا أودى بحياة 16 شخصا وإصابة 15 آخرين.
وقامت تريلا بدهس عدد من السيارات داخل كمين حظر التجول على الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة.
وقالت مصادر أمنية، إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابًا.
وأضافت المصادر، أنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.
وأوضحت أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.
البداية عندما تلقت شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.
وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيز، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.
مقتل شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بسوهاج
من ناحية أخرى، وفى أول ساعات حظر التجول أمس، الأربعاء، شهدت قرية القرعان بمركز جرجا في سوهاج، مشاجرة بالرصاص بين عائلتي "عرقان والبداينة"، نتج عنها مصرع شخص وإصابة آخرين.
كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بنشوب مشاجرة بالرصاص بقرية القرعان دائرة المركز.
وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص والمعاينة، نشوب معركة بين عائلتي "البداينة وعرقان" بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها مقتل "محمد. م"، 30 عاما، ينتمي للعائلة الأولى.
كما أصيب في المشاجرة شخصان ينتميان للعائلة الثانية، بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بواحة الفرافرة
وفى حادث مروري آخر، أصيب 16 شخصًا، مساء أمس، الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية أبو منقار – الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول 16 مصابا لمستشفى الفرافرة المركزي في حادث مروري.
وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص في طريق قرية أبو منقار – مدينة الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من فاطمة علي أحمد، ٣٢ سنة، وحنان بدوى أحمد، ٥١ سنة، وصفاء محمد السيد، ٢٥ سنة، وشيرين محمد لمعان، ٣١ سنة، سيف الدين أحمد إبراهيم، ١٣ سنة، وهاني عبد الله شلبي، ٦٢ سنة، وخلود رمضان، ١٤ سنة، وأحمد سمير عبد الغفار، ١٦ سنة، وعماد صابر عبد الغفار، ٢٠ سنة، ومحمد رمضان محمد، ١٧ سنة، وحسن كمال علي، ١٤ سنة، ورجاء بلال عبد الله، ١٢ سنة، وطارق عبد الفتاح السيد، ٣٥ سنة، وشفيقة المرسي عباس، ٣٥ سنة، ومروة السمان حسن، ٣٠ سنة، وهشام أشرف خلف، ١٨ سنة.
جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحويل بعض الحالات لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.