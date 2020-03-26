١٦ قتيلا ومشاجرة.. كيف قضت مصر أولى ليالي حظر التجول؟

مصرع 16 وإصابة 15 فى حادث على الطريق الإقليمي

ففى الوقت الذى خلت فيه شوارع المحروسة من المارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، شهد الطريق الإقليمي حادثا بشعا أودى بحياة 16 شخصا وإصابة 15 آخرين.

وقامت تريلا بدهس عدد من السيارات داخل كمين حظر التجول على الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة.

وقالت مصادر أمنية، إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابًا.





وأضافت المصادر، أنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.





وأوضحت أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.





البداية عندما تلقت شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.





وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيز، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.





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