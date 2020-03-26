لمواجهة كورونا.. نائب محافظ كفر الشيخ يتابع إغلاق الأسواق وتطهير الشوارع

أجرى عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الخميس، جولة ميدانية؛ لمتابعة غلق وتعليق العمل مؤقتًا بجميع الأسواق بمدينة كفرالشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التطهير والتعقيم والنظافة العامة للأسواق.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقدم أحمد عبد السلام الشناوي، رئيس قسم شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.





وتفقد نائب المحافظ، سوقي " القنطرة، غرب المدينة "، للتأكد من عدم إقامة الأسواق الموسمية والأسبوعية، وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، والحد من تجمعات المواطنين.





وشدد على تكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، وذلك في إطار حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره.