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مرأة

تخلصى منها فورا .. أسرع حيلة تخلصك من الزوائد الجلدية

الخميس 26/مارس/2020 - 03:09 م
الزوائد الجلدية
الزوائد الجلدية
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لمياء الياسين
الزوائد الجلدية  ليست خطيرة ولكنها يمكن أن تكون قبيحة ومعدية إليك وفقا لموقع  Bright Side علاجات سريعه  ستساعدك على إيقاف نموه الجلدية إلى الأبد.

1. زيت الخروع النقي

ماذا تحتاج:

زيت الخروع النقي
ماذا أفعل:

افرد زيت الخروع على الزوائد ودعيها تجف في الهواء وكررى هذا 2-3 مرات كل يوم.

على الرغم من حقيقة أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع لرؤية النتائج ، إلا أن زيت الخروع طريقة جيدة لنسيان الزوائد الجلدية  إلى الأبد. له خصائص مضادة للفيروسات وغنية بمضادات الأكسدة التي ستساعدك على محاربة فيروس الورم الحليمي البشري.

4. خل التفاح

ماذا تحتاج:

عدة قطرات من خل التفاح
وسادة قطنية
ضمادة

ماذا أفعل:

انقع قطعة القطن في الخل وضعها على الزوائد الجلدية وضعى ضمادة لتثبيت وسادة القطن في مكانها وقومى بإزالة وسادة القطن في صباح اليوم التالي وكرر هذا كل ليلة لرؤية النتائج في أسبوع.

بسبب محتواه الحمضي ، يدمر الخل أنسجة الزوائد  بطريقة سريعة وفعالة.

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