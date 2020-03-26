بإطلالة شتوية سارة الطباخ تستعرض جمالها داخل السيارة

نشرت المنتجة سارة الطباخ، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت "الطباخ" داخل سيارتها ترتدي بلوفر أبيض أبرز جمالها، ورفعت شعرها للخلف بطريقة أنيقة ولافتة تتناسب مع جمال إطلالتها وتضيف الحيوية لها.





وعلقت قائلة: "سنرزق سنسعد سننسى وسنعوض بكل ماهو جميل في يوم ما تفائل".





يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.





ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.





كما تعاقدت مع مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.