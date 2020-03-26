البنتاجون يكشف عدد مصابي كورونا على متن حاملة الطائرات روزفلت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، عن إصابة 133 في البحرية الأمريكية بفيروس كورونا المستجد، بينها إصابات جديدة على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.





وكانت البحرية الأمريكية أكدت اليوم الخميس، وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفيلت".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أعلنت أمس الأربعاء، إصابة ثلاثة بحارة بفيروس "كورونا المستجد" على متن حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت " والتي تبحر حاليا في بحر الفلبين.





وقال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، إن البحارة الثلاثة نقلوا جوا إلى مقر طبي بالمحيط الهادئ وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم السفينة وعددهم 5000.





وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر الفحوص إصابات على متن سفينة حربية أمريكية أثناء إبحارها