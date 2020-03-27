فيديوجراف.. 5 أكلات تجنب إعادة تسخينها





إعادة التسخين، قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض التي تنقلها الأغذية. إذ أن التغير الكيميائي الذي يحدث في مكونات وجبة الطعام نتيجة عملية، قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإصابةوالأمراض التي تنقلها الأغذية.





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كثير من ربات البيوت يقعن في فخ إعادة، الأمر الذي قد يعرض الأسرة لمخاطر صحية كثيرة مهما كان الأمر، يشعر الخبراء بأنه يجب على المرء تجنب إعادة