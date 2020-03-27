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فيديوجراف.. 5 أكلات تجنب إعادة تسخينها

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
كثير من ربات البيوت يقعن في فخ إعادة تسخين بقايا الطعام، الأمر الذي قد يعرض الأسرة لمخاطر صحية كثيرة مهما كان الأمر، يشعر الخبراء بأنه يجب على المرء تجنب إعادة تسخين الطعام.

إذ أن التغير الكيميائي الذي يحدث في مكونات وجبة الطعام نتيجة عملية إعادة التسخين، قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض التي تنقلها الأغذية.

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ولمزيد من التفاصيل حول الأضرار التى تحدث عند تسخين الطعام مرة أخرى، وما هى الأطعمة التى تسبب التسمم الغذائى عند تسخينها تابعوا الفيديوجراف التالى..


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