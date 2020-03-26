فيديوجراف.. احترس.. خلط الكلور مع هذه المكونات يسبب كارثة

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى لجوء الأشخاص لاستخدام العديد من المطهرات والمعقمات من أجل مكافحة الوباء ومنع انتقاله من شخص لآخر، إلا أن البعض أفرط في استخدام تلك المواد وابتكار العديد من المركبات الكيمائية التي قد تضر بالصحة ويسبب كوارث عديدة.
فيديوجراف.. الإفراط في استخدام الكحول يسبب كارثة
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ولجأ البعض إلى خلط الكلور بالعديد من المواد، وهو ما حذر منه الأطباء بشدة، حيث يؤدي إلى كوارث صحية كالاختناق والإغماء، وقد يتطور الأمر إلى الموت.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن المواد التي يمتنع خلطها بالكلور من خلال الفيديوجراف التالي.
فيديوجراف.. الإفراط في استخدام الكحول يسبب كارثة
فيديوجراف.. خليك فى البيت.. كيف تستفيد من اشتراك مجاني على Watch iT