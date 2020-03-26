AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. احترس.. خلط الكلور مع هذه المكونات يسبب كارثة

الخميس 26/مارس/2020 - 09:00 ص
مواد التعقيم
مواد التعقيم
Advertisements
منار شعبان
أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى لجوء الأشخاص لاستخدام العديد من المطهرات والمعقمات من أجل مكافحة الوباء ومنع انتقاله من شخص لآخر، إلا أن البعض أفرط في استخدام تلك المواد وابتكار العديد من المركبات الكيمائية التي قد تضر بالصحة ويسبب كوارث عديدة.

ولجأ البعض إلى خلط الكلور بالعديد من المواد، وهو ما حذر منه الأطباء بشدة، حيث يؤدي إلى كوارث صحية كالاختناق والإغماء، وقد يتطور الأمر إلى الموت.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن المواد التي يمتنع خلطها بالكلور من خلال الفيديوجراف التالي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا .. ما الفرق بين المطهر والمعقم وطريقة الاستخدام

فيديوجراف .. طريقة تحضير محلول معقم في المنزل للوقاية من كورونا

فيديوجراف.. احذر استخدام الديتول لمواجهة كورونا

لهذا السبب الخطير.. احذرى من خلط مواد التنظيف معًا

فيديوجراف.. احذر خلط الكلور مع الكحول يسبب كارثة صحية

فيديوجراف.. أسهل طريقة لاكتشاف الكحول المغشوش

ترشيحاتنا

أحمد صلاح حسني يمازح متابعيه بصورة مع فريق الأهلي

لاعب المنتخب الأولمبي: تم تسجيلي كسعودي في أبها.. وسأعود إلى جينت الموسم المقبل

في أول أيام تطبيق حظر التجول.. عمرو دياب يتصدر تويتر

كيم كارداشيان تطلب المساعدة من جمهورها في الحجر المنزلي .. ماذا قالت؟

سلطان ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي بعد إصابة 7 من موظفي القصر بـ كورونا

مدير الطب البيطري بالقاهرة يوضح حقيقة إعداد بعض الصينيين وجبة ثعابين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل

كيم كارداشيان تطلب المساعدة من جمهورها في الحجر المنزلي .. ماذا قالت؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟