5 أطعمة لا تعيد تسخينها مرة أخرى.. تصيبك بالتسمم الغذائي

1- السبانخ

2- البطاطا

3- البيض

4- الدجاج

5- الفطر المشروم

يجب تناول الفطر أو المعروف

مباشرةً بعد الطهي أو تناولها من دون تسخين في اليوم المقبل،

فإذا

تم تسخينها يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشاكل في القلب.