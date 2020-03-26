5 أطعمة لا تعيد تسخينها مرة أخرى.. تصيبك بالتسمم الغذائي

نرتكب بعض الأخطاء عادةً في طرق إعداد الأطعمة التي نتناولها يوميًا، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل صحية نحن في غنى عنها.
وكالجميع نضع ما تبقى من الأطعمة في الثلاجة، وفي اليوم التالي، ثم نسخّنها لنتناولها مجددًا، ولكن هل تعلم أن هذه العادة تعد أحد الأسباب الرئيسية المسببة للتسمم الغذائي ؟ فبعض الأطعمة تصبح سامّة عندما نعيد تسخينها.
إقرأ ايضا :
يعزز المناعة.. خليط سحري للوقاية من فيروس كورونا
وذكر موقع "بولد سكاي"، بعض الأخطاء الشائعة التي نرتكبها عند إعادة تسخين بعض الأطعمة، والتي تؤدي إلى كارثة، وفيما يلي نذكر 5 أطعمة تصبح سامة عندما نعيد تسخينها، وهي:
1- السبانخ
يجب تناول السبانخ مباشرةً بعد الطهي أو في اليوم التالي لكن باردة؛ لأن السبانخ تحتوي على النترات، وعند التسخين، تتحول النترات إلى النتريت وهي مادة مسرطنة ومسممة للجسم.
2- البطاطا
تخسر البطاطا كل فوائدها الغذائية عندما يتم تسخينها مجددًا، وتصبح سامّة.
3- البيض
إذا قمتم بتسخين البيض المقليّ أو المطبوخ أو المسلوق، يصبح البيض سامًّا جدًا للجسم وقد يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.
4- الدجاج
يعد الدجاج خطرًا جدًّا إذا تم تناوله بعد يوم أو عدة أيام من تاريخ طهيه؛ لأن تركيبة البروتين تتغير عند التسخين مجددًا، مما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.
5- الفطر المشروم
يجب تناول الفطر أو المعروف بالمشروم مباشرةً بعد الطهي أو تناولها من دون تسخين في اليوم المقبل، فإذا تم تسخينها يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشاكل في القلب.