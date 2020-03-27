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أخبار العالم

رقم صادم.. نيويورك تسجل 3537 إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. في ولاية نيويورك.

وبذلك العدد، ارتفع إجمالي الإصابات لدى نيويورك إلى 21393.

وكان  حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو  أعرب عن توقعه بتفوق أزمة وباء كورونا على قدرة المنظومة الصحية للولاية برمتها. 

ودق كومو، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، ناقوس الخطر مرة أخرى بإعلان ارتفاع حالات الفيروس والوفيات جراء الإصابة به في نيويورك.

وأصدر  مرسومًا جديدًا بحظر الاتصال في ملاعب المدينة وطرح اقتراحًا لإغلاق بعض شوارع مدينة نيويورك أمام حركة المرور.

وأضاف أن الزيادة الأسوأ في عدد المرضى والمستشفيات المثقلة بالأعباء قد تأتي في غضون ثلاثة أسابيع، وتحتاج نيويورك إلى ما يقدر بنحو 140.000 سرير مقارنةً بإجمالي 53000 سرير الآن.
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