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رسالة طمأنة من التموين للمواطنين.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 06:39 م
السلع الغذائية
السلع الغذائية
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هاني حسين
قال  أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، إنه هناك عقوبات تفرض على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وتخزين السلع لرفع أسعارها، وإجمالي العقوبات يتجاوز 7 سنوات حبس وعقوبة مالية ضخمة.

وأضاف أيمن حسام الدين في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" 95%  من تجار مصر شرفاء ولكن مع كل أزمة  يظهر سماسرة الازمة وهم دخلاء على المجتمع ويحاولون استغلال أزمة فيروس كورونا للتربح منها يقومون بتسويق بضاعتهم الرخيصة عن طريق محاولة إثارة الفزع والهلع بين المواطنين".

وتابع ايمن حسام الدين:"  الشعب المصري يشيد بدور الحكومة الاستباقي لإدارة أزمة فيروس كرورنا والشعب المصري واثق بأن كل المسؤولين يتعاملون بشفافية مع فيروس كورونا"|.

 ووجه رسالة إلى المواطنين،:" لدينا وفر من المنتجات الغذائية بما لا يدع أي مجال للقلق بالمرة، ولدينا اسعات تخزينية تفوق احتياجاتنا في السلع الغذائية لمدة 4 شهور ".

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