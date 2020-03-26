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التموين: رصيد احتياطي في المخابز حال حدوث أي ظروف طارئة.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 11:12 ص
مخابز
مخابز
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ريهام فيكتور
قال محمد جلال، مدير إدارة التموين بالسيدة زينب، إنه تم البدء بتنفيذ إجراءات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة عمل المخابز بشكل طبيعي، لافتا إلى أن العمال يتواجدون بشكل طبيعي في المواعيد الخاصة بهم في المخابز. 

وأضاف محمد جلال، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أنه لابد على كل العاملين في المخابز التقدم للإدارة لعمل تصريح يثبت عمله بالمخبز للسير في أوقات الحظر المتعارف عليها. 

وأشار مدير إدارة التموين بالسيدة زينب، إلى أن كل ذلك لتوفير الخبز وتوفير متطلبات الشعب المصرى، مؤكدًا أن لا داعي للقلق أو الخوف.

وأوضح مدير إدارة التموين بالسيدة زينب، أنه تم الإعلان عن وجود دقيق زائد لمدة يومين تحسبا لأى ظروف يمكن أن نتعرض لها الفترة القادمة ابتداءً من يوم الأحد المقبل. 

وأكد أن المخابز يوجد بها رصيد استراتيجى فى حال حدوث أي ظرف طارئ، منوها إلى أن تعليمان الوزير واضحة وصريحة وعلى الجميع أن يلتزم بالقوانين ويطمئن، لافتا إلى أن العاملين في المخبز إن شعر أحدهم بالتعب، فعليه أن يأخذ إجازة فورًا لسلامته وسلامه من حوله.
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