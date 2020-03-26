حارس الاحمر السابق يتحدث عن وجهة حسام عاشور حال رحيله عن الأهلي

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاهلي السابق ومصر المقاصة الحالي أن، حسام عاشور شرف لأي ناد أن ينضم له، فهو لاعب كبير وشخصية محترمة.





وتابع: شهادتي فيه مجروحة لأنه صديقي، وكنت أتمنى أن يختم حياته داخل الأهلي".





وأضاف عبد المنعم خلال فيدبو له قام بنشره على قناته على يوتيوب أن أفضل مباراة له كانت أمام الوداد في المغرب بدوري المجموعات، وكان لا بد أن نحقق المكسب والوداد كان فريقا قويا جدًا في ذلك التوقيت، وحققنا الفوز بهدف رامي ربيعة".



