حقيقة الفيديو المنتشر عن فتح قاعة المؤتمرات كمنطقة عزل لكورونا.. الصحة توضح بالأدلة

نشر احد رواد السوشيال ميديا المغرضين، فيديو مفبركا، عن إعداد قاعه المؤتمرات بمدينة نصر منطقة للعزل لفيروس كورونا، لاستقبال حالات العزل المصابه بفيروس كورونا.





وجاءت الردود عليه بمنتهي القسوة، وانه يدعو الي نشر الذعر، والفيديو بالاصل مفبرك من مدينه ووهان الصينية.





واعلنت وزارة الصحة، انه يوجد اكثر من 11 مستشفى علي مستوي الجمهورية، لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.





قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، انه يوجد 11 مستشفي للعزل علي مستوي الجمهورية تعمل بكفاءة، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.





ويرجع شريط الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مستشفى مدينة ووهان الصينية، التي تم إنشاءها في شهر فبراير الماضي، عقب تفشي الفيروس في المدينة.





واكد مجاهد، انه حتي الان لا تحتاج الي عدد كبير من المستشفيات، وسيتم فتح مستشفيات اخري اذا لزم الامر.





والمستشفيات التي تعمل حاليًا جاءت اسمائها ومواقعها كالآتي:





15 مايو، القاهره

العجوزه، الجيزه

القليوبيه، قها

قنا، قفط التعلمي

اسوان، مستشفى الصداقه

الدقهليه، تمي الامديد

بورسعيد، حميات بورسعيد

النجيله، مرسي مطروح

ابو خليفه، الاسماعليه

العجمي، الاسكندريه

اثنا، الاقصر









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:





الحالات الجديدة:- 54





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 113





الوفيات الجديدة: 1









عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان): 95





إجمالي الوفيات: 21



