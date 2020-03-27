ريجيم زيادة المناعة في الحجر الصحي المنزلي .. كيف تتجنبي زيادة الوزن.. وحيل ومشروبات تحول جسمك لـ ماكينة حرق للدهون الزائدة



في الحجر الصحي.. ريجيم يزيد معدلات الحرق ويرفع المناعة

ثبات الوزن مع الرجيم والرياضة سبب مرضى صادم تعرفى عليه

أخطاء توقفى عنها فورا تسبب ثبات الوزن رعم الرجيم





خلال فترة الحجر الصحي في المنزل، التي فرضها الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ربما يتزايد استهلاكك للطعام، ومع قلة الحركة.. إليك أخطاء تؤدى إلى التوقف عن إنقاص وزنك و مشروبات سريعة تحول جسمك لمكينة لحرق الدهون يقدمها موقع برايت سايد وحيل سريعه للتخلص من ثبات الوزن





حيل لجسم أكثر رشاقة







إذا كنت تحاول إنقاص وزنك وتشعر أن كل جهودك ستذهب هباء - يمكن أن يكون التحكم في مستويات الأنسولين هو مفتاح التخلص من هذا الوزن الثابت. لا تقلق! موقع Bright Side يقدم بعض النصائح للمساعدة في تقليل الأنسولين في الدم والحصول على أكثر رشاقة ونحافة

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1. احصل على 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية يوميًا فتنخفض مستويات الأنسولين عند القيام بذلك بانتظام ، فإنه يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العامة ويساعد على فقدان الوزن





2. اتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات غنية بالبروتين.. تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا رئيسيًا للسكر ، وبالتالي فهي ترفع مستويات السكر والأنسولين بشكل أكبر.





3. تجنب الكربوهيدرات المكررة يتم هضم الكربوهيدرات المكررة مثل الصودا والحلوى والبسكويت بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم. بدلًا من ذلك ، اختر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والكينوا والشعير والبقوليات







4. قل لا للسكر من أي نوع.. تحتوي الأطعمة السكرية والمعالجة على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تسبب ارتفاع مستويات الأنسولين و من الأفضل تقليل الكربوهيدرات وحفظ الأطعمة الغنية بالسكر في المناسبات الخاصة





رجيم لنحت قوامك









الإفطار اليومى



كوب من الجريب فروت أو عصير البرتقال



بعد ساعتين بيضة مسلوقة + 1 توست سن



اليوم الاول

الغداء: سمك مشوى + طبق سلاطة كبير العشاء: كوب من الاعشاب ..زنجبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.



اليوم الثانى

الغداء: شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضافا إليها القرفة والزنجبيل + طبق كوسة سوتيه كبير. العشاء .. كوب زبادى مضافا إليه بذور الكتان



اليوم الثالث والرابع :

الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.

الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء.العشاء: كوب زبادى يضاف إليه ملعقة من القرفة + ثمرة من الفاكهة.

اليوم الخامس والسادس



الغداء: طبق خضار سوتيه مضافا إليه الزنجبيل +طبق شوربة كرنب حارقة للدهون

العشاء: طبق شوربة حارقة للدهون + كوب من الشاى الأخضر

اليوم السابع ..



الغداء ..طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + 2 شريحة فيليه مشوى

العشاء ..ثمرة بطاطس مسلوقة +طبق سلاطة خضراء بجانب الحيل السابقه إليك أسرع ريجيم لانقاص الوزن يقدمه موقع بولد سكاى الهندى..العشاء: كوب من الاعشاب ..زنجبيل وقرفة + 3 ثمرات فاكهة.العشاء ..ثمرة بطاطس مسلوقة +طبق سلاطة خضراء





مشروبات لحرق دهون





