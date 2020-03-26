منها تعطيل مصالح العمل.. وزير الإعلام: لو وصلنا لأكثر من 1000 إصابة قد نتخذ قرارات عنيفة

قال أسامة هيكل وزير الإعلام ، إنه تم التنسيق مع وزير الداخلية ووافق على السماح بتواجد وتسهيل عمل الصحفيين في توقيتات الحظر.





وأضاف هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "في ناس مستكترة أن يكون عدد الإصابات في مصر بـ قليلة ". وأسرارأنمصر بـ فيروس كورونا





وتابع: "مشكلة فيروس كورونا هو سرعة الانتشار بين البشر، ومصر تحاول اتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأكمل هيكل: "الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة والحل الوحيد هو تقليل الاختلاط وتقليل التواجد في الشارع، ونحاول حل مشكلة التكدس في مترو الأنفاق زيادة عدد القطارات".



