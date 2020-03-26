منها تعطيل مصالح العمل.. وزير الإعلام: لو وصلنا لأكثر من 1000 إصابة قد نتخذ قرارات عنيفة

قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إنه تم التنسيق مع وزير الداخلية ووافق على السماح بتواجد وتسهيل عمل الصحفيين في توقيتات الحظر.
وأضاف هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "في ناس مستكترة أن يكون عدد الإصابات في مصر بـ فيروس كورونا قليلة ".
وتابع: "مشكلة فيروس كورونا هو سرعة الانتشار بين البشر، ومصر تحاول اتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأكمل هيكل: "الوضع في مصر ما زال تحت السيطرة والحل الوحيد هو تقليل الاختلاط وتقليل التواجد في الشارع، ونحاول حل مشكلة التكدس في مترو الأنفاق زيادة عدد القطارات".
ولفت وزير الدولة للإعلام إلى أنه من المحتمل اتخاذ إجراءات وقرارات أعنف إذا زادت الإصابات بفيروس كورونا، ومنها تعطيل مصالح العمل وغلق الطرق وعزل المحافظات".