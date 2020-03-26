هدوء تام فى اليوم الثانى للحظر بالغردقة

أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر شوارع وميادين المحافظة بدأ من الساعة السابعة مساء وذلك لبدء تطبيق قرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي .





وشهدت شوارع مدينة الغردقة مع بدء عملية الحظر للبوم الثانى على التوالى هدوء تام فى شوارع وميادين مدينة الغردقة، تزامنًا مع بدء تنفيذ قرار الحظر في الساعة السابعة مساءً اليوم الخميس حتى السادسة صباح غد، بينما شهدت الشوارع دوريات أمنية مكثفة، للتأكد من تنفيذ القرار.





وكثفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من تواجدها، وانتشرت الدوريات في الشوارع والميادين، بالإشتراك مع مجلس مدينة الغردقة وضباط شرطة قسم أول وثان الغردقة وشرطة المرافق وجميع الجهات المختصة لتنفيذ قرار حظر التجوال.





وتفقد اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إجراءات الحظر وكان برفقته جميع القيادات الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر .





وفى سياق آخر أكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الحظر من الساعة السابعة مساءًا حتى الساعة السادسة صباحًا.









واوضح رئيس المدينة أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة بعدم خروج أى سيارة من موقف الإقليم أثناء عملية الحظر، مشيرًا إلى غلق موقف السرفيس قبل موعد الحظر.





وشن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، مساء اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قسم الأزمات والبيئة وتراخيص المحلات وقسم المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقسم شرطة ثان الغردقة لتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية من الساعة الخامسة.





وشهدت الحملة المرور على سوق الدهار الرئيسي وتأكدت من إغلاقه، وتوجهت إلى الشوارع الفرعية والمرور بالشوارع الرئيسية، وذلك للتأكيد على غلق المطاعم والمقاهي والاسواق والكافيتريات بالمدينة، فى المواعيد المحددة التى شملها قرار مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





يذكر أن قرار رئاسة الوزراء الذى صدر خلال الفترة الماضية بغلق المقاهى والكافتيريات والمراكز التجارية حدد مواعيدا للغلق من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحًا.





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