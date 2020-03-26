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توك شو

طبيب بمستشفى أمريكي يوضح كيفية التعامل مع مصابي كورونا..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 08:24 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عصام رعد رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفي أم دي اندرسون بولاية تكساس، إن الوضع في أمريكا وأوروبا يشبه الوضع في البداية بدولة الصين لان فيروس كورونا انتشر من الشرق الي الغرب.


وأضاف رعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن ما حدث في الصين وكوريا في الفترة الاخيرة من ارتفاع نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا يبعث أمل الشفاء لدي الجميع.


وتابع رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفي أم دي اندرسون، أن الاجراءات الاحترازية والوقائية والعزل الصحي للمواطنين يساعد علي عدم انتشار الفيروس ومحاصرته.


وأوضح الدكتور عصام رعد، أن أمريكا تفعل خطة التباعد الاجتماعي وفحص جميع من لديهم أعراض مشابه لاعراض فيروس كورونا حتي تتمكن الولايات المتحدة من القضاء علي كورونا ولا تكون مثل إيطاليا.


وأشار إلي أن أرتفاع درجات الحرارة تقضي علي الفيروسات ومن ضمن تلك الفيروسات كورونا، مضيفا أن تداعيات فيروس كورونا صعبة علي الولايات المتحدة وأوروبا.

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