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فن

شمس الكويتية تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

الخميس 26/مارس/2020 - 08:22 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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محمد بدران


شاركت المطربة الكويتية شمس، جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة بفستان انيق، أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.


وتركت شمس شعرها القصير منسدلا على كتفيها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت وضع الآي لاينر باللون الأسود، مع الماسكرا، فيما اختارت اللون النبيتي كأحمر شفاه.


وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة  شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة.


يذكر ان آخر أعمال الفنانة  شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي .


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