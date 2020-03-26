شاهد.. هاني الناظر يجيب عن أسئلة المصريين بشأن كورونا في فيديو خاص





ونصح هاني الناظر بضرورة تناول وجبة الافطار في المنزل وتقليل الخروج إلا للضرورة مع منع السلام باليد منعا لتقل عدوى فيروس كورونا.





وأكد الناظر خلال الفيديو على ضرورة استخدام الكمامة والجوانتي الطبي خلال فترة التواجد خارج المنزل والتعامل مع الآخرين كما نصح بعدم دخول المنزل بالحذاء بل تركه يالخارج لعدم نقل العدوى داخل المنزل.









وأكد الناظر أن الكلور لا يستخدم الا في تطهير التواليت وأرضية الحمام فقط، اما عن الأكلات فلابد على الناس ضرورة تسخين الخبز قبل تناوله وغسيل الخضروات والفواكه بماء وخل.

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا مقطع فيديو على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليجيب فيه عن أبرز أسئلة المصريين عن فيروس كورونا التاجي.