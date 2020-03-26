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برلمان

الحركة الوطنية: استجابة المصريين لقرار حظر التجول يؤكد ثقتهم في القيادة السياسية

الخميس 26/مارس/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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حسن رضوان

أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بوعي الشعب المصري والتزام المصريين في اليوم الأول لحظر التجول والذي جاء ليعطي العديد من الرسائل التي تؤكد مدى ثقة الشعب المصري في قياداته وقراراتها التي تسعى لحماية المصريين، بجانب شعور المصريين بمدى خطورة فيروس كورونا.


وقال "علي" في بيان له أصدره اليوم إن مصر دولة قانون واستجابة المصريين للتعليمات الخاصة بحظر التجول يؤكد ثقة المصريين بقرارات القيادة السياسية، وظهرت بالفعل استجابة المصريين لقرار حظر التجول.


وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إنه في أوقات المحن والشدائد تظهر دائما شخصية الإنسان المصري الحضارية وهو ما ظهر خلال وقت حظر التجول الذي أعلنته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد اللواء رؤوف السيد علي أن التزام المصريين بحظر التجول يعد ضربة قاسمة لجماعة الإخوان التي كانت تمنى النفس بعدم التزام المصريين بحظر التجول وإعلان رفضهم لقرارات الحكومة ودشنت حملات تحريضية للتشكيك في قرارات الدولة حول فيروس كورونا .


وأشار " اللواء رؤوف " الى ان الشعب المصري يثق في القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي ولذلك دائما يلبى نداءاته التي ليس لها سوى هدف واحد وهو تحقيق المصلحة لمصر وشعبها.


وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان مهمتنا الأساسية تكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا، وأيضًا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر وإننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد.

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