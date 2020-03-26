إسرائيل تعلن ارتفاعا جديدا في أعداد مصابي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 2693 شخصا.





وأشارت الوزارة إلى أن 46 مصابا بالفيروس حالتهم الصحية خطرة للغاية.





وكانت إسرائيل قد أعلنت وفاة 8 أشخاص من جراء الإصابة بفيروس كورونا.





ووصل إلى إسرائيل، مساء اليوم، حوالي نصف مليون اختبار لفيروس كورونا. وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إنه تم الحصول على هذا العدد من الاختبارات عبر جهود مشتركة قام بها الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتم الحصول عليها من دولة أجنبية.





وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تبذل جهودا مضنية للحصول على الآلاف من أجهزة التنفس وإحضارها للبلاد، حيث تستهدف الحصول على ما يتراوح بين 7000 إلى 10 آلاف جهاز.





وألمحت القناة الإسرائيلية إلى أن العتاد الطبي بات اليوم مطلبا لكل الدول حول العالم، ويتم استغلال علاقات الموساد ووزارة الدفاع من أجل هذا الأمر.





من ناحية أخرى، تقوم الدول التي تنتج هذه الأنواع من العتاد الطبي، بسن قوانين تحظر تصديرها في الوقت الحالي، خوفا من النقص في هذه الأجهزة بمختلف أنحاء العالم.





وقالت مصادر مطلعة على العملية إن إحضار هذه الاختبارات إلى اسرائيل يعتبر نجاحا في ظل محاولات الدول المختلفة الوصول إليها في المقدمة.





وأضافت المصادر إنه يتم التعامل مع العصابات المنظمة والمافيا من أجل الحصول على هذه المعدات.





وكانت اسرائيل قد حصلت فيما مضى على 200 الف اختبار لفيروس كورونا.