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تعليم

تفاصيل جديدة بشأن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

الخميس 26/مارس/2020 - 09:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
 أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام.

وجاءت التفاصيل المعلنة كالتالي:

- يوم ٢ أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.

وحذر الوزير من الغش بين الطلاب في عمل المشاريع (البحث)، قائلًا: "سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملًا غير قانوني وغير أخلاقي.

وبالنسبة لأبنائنا الطلاب بالخارج، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) من الخارج، وذلك في سبعة دول هي: "الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا"، خلال الأسبوع المقبل.
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