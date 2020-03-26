تفاصيل جديدة بشأن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام.





وجاءت التفاصيل المعلنة كالتالي:





- يوم ٢ أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.





وحذر الوزير من الغش بين الطلاب في عمل المشاريع (البحث)، قائلًا: "سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملًا غير قانوني وغير أخلاقي.



