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أخبار العالم

قمة الإنسانية.. السعودية تسمح لوافد بمغادرة أراضيها لظروف خاصة

الخميس 26/مارس/2020 - 10:58 م
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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محمود نوفل
منحت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك السعودية، وافدًا أردنيًا صاحب حالة إنسانية، رخصة عمل لغرض الخروج النهائي، عن طريق العمل عن بُعد.


وأوضح مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، أن تنفيذ الخدمة تم عن بُعد انطلاقًا من توجيهات مقام الوزارة بإنهاء معاملات أصحاب العمل والوافدين بشكل عاجل وسريع وفق الأنظمة والتعليمات.


وأضاف "العطوي" أن كامل استعدادات الإدارة وسرعة الإنجاز يأتي بمتابعة مستمرة وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده لقطاع العمل طلال بن مطير النوبي.
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