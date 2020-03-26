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منوعات

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

الخميس 26/مارس/2020 - 11:19 م
مسنة تضطر لرؤية حفيدتها
مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة "عبر حاجز"
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو مؤثر يرصد اللحظة التي اضطرت فيها سيدة مسنة في الثامنة والتسعين من عمرها إلى رؤية حفيدتها حديثة الولادة، التي يبلغ عمرها أربعة أسابيع، للمرة الأولى "عبر حاجز"، وكان ذلك الحاجز عبارة عن زجاج نافذة سيارة، دون أن تتمكن من معانقتها أو حملها بين ذراعيها أو حتى الاقتراب منها خوفًا من عدوى "كورونا".

يشار إلى أنه تم التقاط الفيديو في ولاية "ويسكونسن" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وفي بداية الفيديو، شوهدت المسنة وهي تقترب من نافذة السيارة لإلقاء نظرة على حفيدتها، ومن الواضح أنها كانت تتطلع إلى هذه اللحظة، وأخذت تلوح لحفيدتها وترسل لها قبلات عبر النافذة في مشهد مؤثر.

وخلال الفيديو المرفق، كانت الجدة حريصة على محاولة اتباع الاحتياطات الوقائية قدر الإمكان، حيث ظهرت مرتدية كمامة على وجهها أثناء لقاء حفيدتها.

وقالت "ماجي أوبرشليك"، والدة الطفلة، في تصريح لوسائل إعلام محلية إنها عندما نظرت إلى وجه الجدة، كان واضحًا لها مدى انزعاجها بسبب عدم قدرتها على حمل الرضيعة.

وأكدت الأم أنه على الرغم من كون ذلك القرار محزنًا ومؤلمًا، إلا أنها تعلم أنه القرار الصحيح، خاصة بالنظر إلى عمر الجدة والحفيدة.

كانت العائلة قررت أن تلتقي الجدة بحفيدتها بهذه الطريقة نظرًا لأزمة تفشي فيروس "كورونا" وحقيقة أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز
خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز
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