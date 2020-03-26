وزير الأوقاف : صلوا في بيوتكم ظهرا شعار صلاة الجمعة غدا..فيديو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أن هناك فرقا بين تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤكد أن هذا هو وقت التضرع لله والمقاصد الأساسية للأديان هي الحفاظ على النفس.





وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنه لو تواجد أي انسان في الصحراء وهناك "ميتة" يجوز أن يأكل من هذه الميتة بما يحافظ على قوام الحياه.





وتابع وزير الأوقاف أنه حتى تقام صلاة الجمعة يجب أن يتحقق الامن مؤكدا أن الصلاة فى البيت هي الوسيلة الأمنة للمواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا العالمى فا لتجمعات هي أكبر خطر على الانسان.





وأشار الدكتور محمد مختار جمعة أن الحفاظ على النفس البشرية يتم بتعليق الجمعة والجماعات مؤكدا أنه لا يجوز ولا تصح انعقاد الجمعة فى ظل الظروف وجميع الصلوات معلقة والصلاة فى المنزل هي الأنسب خلال هذا الوقت الراهن.



