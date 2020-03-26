AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الأوقاف : صلوا في بيوتكم ظهرا شعار صلاة الجمعة غدا..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 11:23 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أن هناك فرقا بين تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤكد أن هذا هو وقت التضرع لله والمقاصد الأساسية للأديان هي الحفاظ على النفس.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنه لو تواجد أي انسان في الصحراء وهناك "ميتة" يجوز أن يأكل من هذه الميتة بما يحافظ على قوام الحياه.

وتابع وزير الأوقاف  أنه حتى تقام صلاة الجمعة يجب أن يتحقق الامن مؤكدا أن الصلاة فى البيت هي الوسيلة الأمنة للمواطنين  فى ظل انتشار فيروس كورونا العالمى فالتجمعات هي أكبر خطر على الانسان.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة  أن الحفاظ على النفس البشرية يتم بتعليق الجمعة والجماعات مؤكدا أنه  لا يجوز ولا تصح انعقاد الجمعة فى ظل الظروف وجميع الصلوات معلقة والصلاة فى المنزل هي الأنسب خلال هذا الوقت الراهن.

وقال وزير الأوقاف  أنه سيتم إضافة  "ألا صلوا في بيوتكم ظهرا ألا صلوا فى رحالكم" صلاة الظهر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غلق المساجد.. وزير الأوقاف يلغي الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج

وزير الأوقاف: لن نفتح أي مسجد لصلاة الجنازة.. ويؤكد: أدّوها في الساحات والخلاء

صدى البلد ترصد التزام مساجد شبرا الخيمة بقرار الأوقاف.. شاهد

وزير الأوقاف يكشف عن الأحكام الشرعية لصلاة الجمعة بعد غلق المساجد

بعد إغلاق المساجد.. تعرف على صيغة أذان الجمعة الجديد

هل يجوز أداء صلاة الجمعة في المنزل على هيئتها في المسجد؟ .. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

إعلامية: الكويت تواجه فيروس أخطر من كورونا

وزير التموين: التنسيق مع المحافظات للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل 7 صباحا

وزير التربية والتعليم: أنشطة تعليمية لطلاب التعليم الفنى وتخصيص قناة على نايل سات

نحو 82 ألفا.. الولايات المتحدة تفوق الصين في إصابات كورونا

أخبار الرياضة: الكاف يزف بشرى لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا.. حقيقة تعرض أحمد حسن لـ حادث سير

تعرف على تفاصيل قرارات وزير التعليم الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول