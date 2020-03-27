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ثقافة

بسبب كورونا.. رواية الطاعون تتصدر مبيعات الكتب في العالم

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تسبب فيروس كورونا، الذي إنتشر مؤخرًا في دول العالم، في زياد مبيعات رواية "الطاعون" للكاتب الفرنسي الشهير ألبير كامو، حيث أن الرواية تصدرت قوائم الأكثر مبيعا بعد انتشار "كورونا"، وصدرت طبعة إنجليزية جديدة لها.

 

وجاء إصدار طبعة إنجليزية جديدة منها، تلبية للطلب المتزايد، وقد نفد المخزون منها على موقع "أمازون" مع ارتفاع المبيعات في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، ومارس الجاري بنسبة 150% عن الفترة نفسها من عام 2019.


أصبحت الرواية الأكثر مبيعًا في إيطاليا، كما ارتفعت مبيعاتها في فرنسا، وفقًا لموقع إحصائيات الكتب الفرنسية بنسبة 300% عن العام السابق.


وتسرد الرواية قصة مدينة حقيقية ومرضا معينا أصاب سكان «وهران» الجزائرية بعد إغلاقها تحت الحجر الصحي، لكن تقديمه الأدبي لمجتمع معزول وتحت الحصار يبقى تحفة فنية عابرة للأزمنة والحدود.


تجسد كل شخصية رئيسية في الرواية، من الطبيب، والانتحاري، والغريب الإنساني، جانبًا مختلفًا من رد الفعل الفردي على الأزمة، وهناك تشابه كبير في وصف الكاتب لعادات سكان المدينة والتدافع المفاجئ على مواد معينة بخصائص وقائية (مثل حبوب النعناع في الرواية) والهجوم الشرس على الحكومة عندما تتحول الأمور بشكل مروع.

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