بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

بعد تخلي الأمير السابق هاري وزوجته ميجان ميركل عن ألقابهما الملكية، تعمل ميجان على تقديم التعليق الصوتي لفيلم وثائقي من إنتاج شركة ديزني عن الأفيال في أول ظهور سينمائي لها بعد ترك الملكية.

أكد الحساب الخاص بشركة ديزني الأمريكية Disney Nature على موقع التغريدات تويتر أن ميجان ميركل ستشارك في الفيلم، في الوقت الذي روجت فيه الشركة لإطلاق فيلم Elephant وفيلم ثانٍ Dolphin Reef للروائي ناتالي بورتمان

ومن خلال مشاركة مقطع دعائي ولقطات لأول مرة من كلا الفيلمين غرد الحساب: "فيلمان جديدان، رحلتان لا تنسيان"، يبدأ بث فيلم Disneynature's Elephant بتعليق صوتي لدوقة ساسكس في 3 أبريل فقط على #DisneyPlus.

"يكشف المقطع الدعائي عن: "الفيل الذي تمثل صوته ميجان ميركل دوقة ساسكس يذهب في رحلة عائلة استثنائية 1000 ميل بجميع أنحاء أفريقيا خلال مغامرة ستغير حياتهم".

سيلحق الفيل أنثى فيل أفريقية تدعى شاني وابنها جومو أثناء توجههما عبر صحراء كالاهاري مع قطيعهما، وسيظهر الفيلم على خدمة البث الجديد من Disney Disney.