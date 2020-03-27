AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:01 ص
ميجان ميركل
ميجان ميركل
Advertisements
عزة عاطف

بعد تخلي الأمير السابق هاري وزوجته ميجان ميركل عن ألقابهما الملكية، تعمل ميجان على تقديم التعليق الصوتي لفيلم وثائقي من إنتاج شركة ديزني عن الأفيال في أول ظهور سينمائي لها بعد ترك الملكية.

أكد الحساب الخاص بشركة ديزني الأمريكية Disney Nature على موقع التغريدات تويتر أن ميجان ميركل ستشارك في الفيلم، في الوقت الذي روجت فيه الشركة لإطلاق فيلم Elephant وفيلم ثانٍ Dolphin Reef للروائي ناتالي بورتمان 

ومن خلال مشاركة مقطع دعائي ولقطات لأول مرة من كلا الفيلمين غرد الحساب: "فيلمان جديدان، رحلتان لا تنسيان"، يبدأ بث فيلم Disneynature's Elephant بتعليق صوتي لدوقة ساسكس في 3 أبريل فقط على #DisneyPlus.

"يكشف المقطع الدعائي عن: "الفيل الذي تمثل صوته ميجان ميركل دوقة ساسكس يذهب في رحلة عائلة استثنائية 1000 ميل بجميع أنحاء أفريقيا خلال مغامرة ستغير حياتهم".

سيلحق الفيل أنثى فيل أفريقية تدعى شاني وابنها جومو أثناء توجههما عبر صحراء كالاهاري مع قطيعهما، وسيظهر الفيلم على خدمة البث الجديد من Disney Disney.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملكة إليزابيث تستدعي الأمير هاري وزوجته ميجان

خراب بيوت.. ملكة بريطانيا توجه ضربة قاضية لـ هاري وميجان

ميجان ميركل تودع بريطانيا بإطلالة جديدة.. صور

بفستان أحمر مكشوف.. ميجان ماركل تخطف الأضواء من جديد.. فيديو

كيف استقبل الأمير هاري وزوجته بمهرجان للاحتفال بنهاية الحرب العالمية.. شاهد

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

ترشيحاتنا

لمواجهة كورونا.. جمال شعبان يكشف خطورة الصيام في شهر شعبان

الابتدائية والإعدادية والثانوية والدولية والفنية.. 15 قرارا مهما لـ وزير التربية والتعليم اليوم

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل

علاء مقلد يكشف حقيقة نشوب حريق في نادي الزمالك

حقيقة الفيديو المنتشر عن فتح قاعة المؤتمرات كمنطقة عزل لكورونا.. الصحة توضح بالأدلة

أمير لو ساب الزمالك مش هيشتغل.. رد ناري من رضا عبدالعال على مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل