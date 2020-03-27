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بعد تضررهم من فيروس كورونا.. محافظ أسيوط يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:44 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
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حمزة شعيب
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن رئيس الوزراء شدد على حصر العمالة غير المنتظمة من أجل تعويضها بعد تضررهم من فيروس كورونا مراعاة للبعد الاجتماعي.
 

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الاولى المصرية"، مساء اليوم الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع المحافظين اليوم لمتابعة قرارات حظر التجول وغيرها من القرارات، وشدد على توفير كافة السلع والمواد الطبية.
 

وطمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،امس الخميس ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 وتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن وجاهزية المستشفيات وتوفر المستلزمات والاحتياجات الطبية وتوفير الارصدة التموينية والسلع الغذائية وضبط الاسواق ....جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة جميع المحافظين.


وأكد المحافظ انه تم تنفيذ جميع القرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية فضلا عن استمرار عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشات والمرافق والشوارع والميادين بالاضافة إلى  تكثيف الجهود وتنظيم العمل بجميع المستشفيات وتزويدها بكافة المستلزمات والاحتياجات وخاصة اقسام الطوارىء والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه خاصة مع بدء إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بعدد 4 معامل pcr بمستشفيات الصدر والحميات تسهيلا على المواطنين بالاضافة الى استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الايجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصى والمتابع للوافدين من الخارج.
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