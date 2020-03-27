شاهد.. التزام كامل من مواطني سيوة ومرسى مطروح والنجيلة والسلوم بحظر التجول

شهدت جميع مدن محافظة مطروح التزام كامل من المواطنين بغلق المحال التجارية والتزام المواطنين بحظر التجول ولم يتم تسجيل أي خرق للحظر خاصة بمدن سيوة ومرسي مطروح والنجيلة والسلوم.





وتابع اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح غلق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية والمولات من الساعة 5 والتي تستمر حتي صباح الأحد وذلك عن طريق الحملات المكبرة بمشاركة شرطة المرافق ونواب رئيس المدينة .





وأضاف المعداوي بان خلال الحملة المكبرة تبين التزام الجميع بالغلق في تمام الساعة 5 مساءا وهذا يدل علي وعي أهالي مطروح المخلصين وادركهم بالمسئولية المجتمعية كل فرد بالمجتمع وحرصة علي سلامة الجميع وهذا ليس غريبا علي المواطن المطروحي الذي يضرب دائما أروع الامثلة في الوطنية.

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح إننا مستمرون بالدفع بحملات يوميا لمتابعة التزام المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية ، وذلك بتطبيق القرار بكل حزم وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين أو الممتنع عن التنفيذ .





وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بالالتزام بالمنزل حفاظا علي أرواح الجميع موجها النداء الي أصحاب المقاهي والمطاعم التزامهم بقرار مجلس الوزراء والا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطاعم المخالفة للقرار .



