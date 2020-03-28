آسف على الإزعاج.. رشا مهدي تعلق على فيديو افتح يا عم سعيد.. شاهد





وظهر بالفيديو قيام اليوتوبر محمد حمدي بمحكاة الفنان أحمد حلمي في فيلم أسف على الإزعاج، وذلك بعد غلق القهاوي بسبب فيروس كورونا وتأثره بغلقها مما سبب له حالة نفسية ومناداته لعم سعيد صاحب القهوة .





وعلقت رشا مهدي على الفيديو أسف على الازعاج.. ‏‎‎‎أيمن بهجت قمر صاحب الحوار العبقري العابر للزمن وتقولي تعتزل؟".





فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.





مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

شاركت الفنانة رشا مهدي فيديو كوميدي لليوتيوبر محمد حمدي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.