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أخبار العالم

بيان عاجل للجيش الليبي بشأن خرق مليشيات أردوغان للهدنة الإنسانية

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا يكشف فيه تطورات خرق الهدنة الإنسانية من قبل مليشيات حكومة فايز السراج الموالية لتركيا. 

أصدر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلاً يكشف فيه تطورات خرق الهدنة الإنسانية من قبل مليشيات حكومة فايز السراج الموالية لتركيا. 

وقال المسماري في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين فروا  أمام تقدمات قوات الجيش الليبي، وقوات الجيش تمكنت من  تطهير مناطق العسة و رقدالين والجميل و زلطن من سيطرة مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين".

وأضاف: " تقدمات الجيش الليبي الميدانية جاءت ردًا على هجوم المليشيات والمرتزقة الإرهابية على قاعدة الوطية، وكل هذه المناطق تنعم بالأمن والأمان بعد طرد المليشيات الإرهابية منها، وأهالي المناطق المحررة ساندوا القوات المسلحة في تقدماتها حرصًا على حريتهم وبناء مستقبلهم".

وتابع اللواء المسماري: "المجتمع الدولي بات يدرك تجاهل المليشيات الإرهابية لوقف الأعمال الإعدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، والاستجابة لدعواتنا لتكثيف الجهود لمكافحة وباء كورونا المستجد، ونؤكد على أن استمرار ملشيات الوفاق في خرق هدنة وقف إطلاق النار ورفضها لإيقاف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على مكافحة وباء كورونا، فإن القوات المسلحة العربية تجد نفسها على خيار المواجهة ضد المليشيات الإرهابية المدعومة من عناصر الجيش التركي ومرتزقة سوريين". 

واستطرد قائلاً: "ننذر مليشيات الوفاق في حالة استمرار انتهاك وقف إطلاق النار سوف يعرضها لاستهداف مباشر من قبل قواتنا". 


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