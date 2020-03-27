جمال علام يقدم مقترحاته لـ اتحاد الكرة بشأن أندية القسم الثالث والرابع.. فيديو

طالب جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق اتحاد الكرة الحالي برئاسة عمرو الجنايني بضرورة تعويض أندية القسم الثالث والرابع ماديا بسبب توقف الدوري خلال الفترة الحالية للحد من تفشي فيروس كورونا.





وأكد علام في تصريحات لـ قناة " صدى البلد " أن الاتحاد اجبر تلك الاندية على تحمل أعباء مرتبات الحكام وهو ما لم يكن يحدث من قبل مشددا ان ابسط دعم للأندية هو رد تلك المبالغ التي دفعتها الاندية للحكام.





وأضاف انه خلال رئاسته للاتحاد خصص جزء من ايرادات اتحاد الكرة لاندية القسم الثالث والرابع.





وطالب جمال علام لاعبي الدوري الممتاز والمحترفين بضرورة دعم لاعبي فرق القسم الثالث والرابع ماديا و تخصيص جزر من اموال التبرعات لهؤلاء اللاعبين.



