تعرف على أرخص 5 سيارات فى مصر بعد أزمة كورونا

شهدت الأسواق المصرية والعالمية للسيارات انهيارا شديدا بعد التعرض للوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، حيث قلت نسبة المبيعات لجميع العلامات التجارية العالمية الى ادنى مستوى لها، بل والاكثر من ذلك بان هناك العديد من شركات صناعة السيارات العالمية مهددة الآن بالغلق أو التأميم من قبل الدول ، ومع كل هذه التحديات قلت فى الأسواق المصرية أسعار السيارات بشكل كبير .

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واليوم وبعد انخفاض الأسعار للسيارات لدى جميع الوكلاء فى مصر ننشر لكم أبرز 5 سيارات انخفاضا فى السعر زيرو موديل 2020 .





- السيارة زوتي Z100 موديل 2020 : وتأتي بسعر 119.900 جنيه.

- السيارة سوزوكى التو موديل 2020 : وتأتي بفئتين الأولى بسعر 129.900 جنيه، والثانية 133.900 جنيه

- السيارة لادا جرانتا الجيل الجديد موديل 2020 : تأتى بسعر 155.000 جنيه.

- السيارة سينوفا A1: وتأتي بثلاث فئات وتبدأ بسعر 157.000 جنيه، وتصل إلى 166.000 جنيه.

- السيارة هايما M3 موديل 2020 : وتأتى بسعر 163.900 جنيه.