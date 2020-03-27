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سيارات

تعرف على أسباب تلف وش السلندر في السيارة

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

من المعروف ان وش السلند عبارة عن الجزء العلوي من المحرك و هو الجزء الذي تتم فيه عملية الاحتراق عن طريق الهواء الداخل و الوقود الموجود داخل المحرك  وفي هذ التقرير نعرض لكم أسباب تلف وش السلندر.


السبب في تلف وش السلندر هو النقص في المياه بدرجة كبيرة و ذلك يكون مصاحب بحركة مستمرة للمحرك فيتسبب ذلك في حدوث ارتفاع في درجة حرارة المحرك مما يؤدي الى تلف الجوان و في حال استمرار الحركة بشكل اكبر فان ذلك يمكن ان يتسبب في حدوث اعوجاج.


1- وجود نقص كبير في المياه فلا يشترط تحرك السيارة و بالتالي فان مؤشر الحرارة سنجده مرتفعًا و ظهور هذا المؤشر تحديدًا يعني ان جوان وش السلندر وصل الى آخر مرحلة .

2- الموتور يتعب كثيرًا حتى يدور و ذلك بدون سبب واضح إلا أن ذلك يعود الى كبس المحرك .

3- وجود تسريب من الجوان للماء و الزيت الخاص بالمحرك و لا يشترط اختلاط الاثنان معًا، فقد يتلف الجوان من ناحية مجرى المياة فيتم تسريب المياه على البساتم مما يترتب عليه النقص بشكل سريع للمياه .

4-  تلف مجرى الزيت و هنا سيحدث الاختلاط بين الزيت و الماء و سيظهر ذلك بوضوح على غطاء وش التاكيهات و القربة و الزيت و مياه الردياتير حيث تظهر بلون بني فاتح.

5- نقص في مياه الردياتير و المياه الثابتة في القربة و يعود ذلك الى الضعف في الكبس الموجود في الدورة , مما يتسبب في عدم القدرة على الضغط على فالف غطاء الردياتير حتى يغلق و يسمح بمرور الماء بداحل القربة فيتم التخلص من الضغط الزائد و كذلك الحرارة

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