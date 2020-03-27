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تعليم

بسبب كورونا.. طلاب الجامعات يطالبون بإلغاء الامتحانات وعمل بحث.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من الطلاب رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاكتفاء_بعمل_بحث_للجامعات، لعمل ورقه بحثيه مثل مراحل التعليم الأولي وذاك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :خلينا نتخرج يا حكووومه..‏نجحوناا احنا اطفال كبار غلابه😥😥😥❤.

وقال آخرون:‏الاكتشافات كلها فى العالم قائمة على البحث العلمى..اعطاء الطلاب الفرصة للبحث والتدقيق قرار عظيم لتغيير الاسلوب النمطى للتعلم باسلوب التلقين. ..والعالم يتسابق على اكتشاف العلاج ونحن لازلنا ننتظر ..البحث العلم يحتاج باحثين يولدوا من رحم الازمات..‏يارب نسمع الخبر دا قريب .

وطالب البعض بأن يسمح لهم بإجراء بحث قائلين:‏ تخيل لما نعمل بحث وترميه زي ورق الامتحانات بالظبط يعني مفرقتش كتير يبقي نعمل بحث ونخلص .
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