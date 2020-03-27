بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

نرصد بعض المعلومات عن هند عبد الحليم.

ولدت في الإمارات العربية المتحدة.





هند عبد الحليم من مواليد 9 أبريل1993 إي في أبريل المقبل تكمل عامها ال 27.





والدها أحمد عبد الحليم لاعب ومدرب نادي الزمالك السباق.





شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار.





من أشهر أعمالها مسلسل فوق مستوي الشبهات وحققت نجاحا كبيرا من خلال العرض المسرحى يوم ان قتلوا الغناء مع طارق صبرى ويعرض لها حاليا مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع.



