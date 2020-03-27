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فن

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:50 ص
هند عبد الحليم وخطيبها
هند عبد الحليم وخطيبها
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أحمد إبراهيم
أعلنت الفنانة هند عبد الحليم مساء أمس عن خطبتها لشاب من خارج الوسط الفني يدعي كريم قنديل وانهالت عليها عديد من التهانى متمنين لهما السعادة واتمامها بالزواج لتصبح أحدث عروس بالوسط الفنى. 

نرصد بعض المعلومات عن هند عبد الحليم. 

ولدت في الإمارات العربية المتحدة. 

هند عبد الحليم من مواليد 9 أبريل1993 إي في أبريل المقبل تكمل عامها ال 27.  

والدها أحمد عبد الحليم لاعب ومدرب نادي الزمالك السباق. 

شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وشاركت من قبل مع عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار. 

من أشهر أعمالها مسلسل فوق مستوي الشبهات وحققت نجاحا كبيرا من خلال العرض المسرحى يوم ان قتلوا الغناء مع طارق صبرى ويعرض لها حاليا مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع. 

تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل "الأب الروحى" الجزء الأول، ولكن سرعان ما قسخا خطوبتها بعد أشهر قليلة حيث أكدت هنا وقتها أن سبب فسخ الخطوبة إنه النصيب، وفترة الخطوبة موجودة ليتعارف المخطوبين أكثر وبعضهم يستكمل الطريق وآخرين لا.
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