محمد صديق: هداف الزمالك عبدالحليم أهلاوي وبركات زملكاوي





وأكد صديق في تصريحات لـ قناة " ان بي سي مصر " أن محمد بركات و محمد فاروق نجما الأهلي كان انتمائهما للزمالك.





وأضاف أن محمد عبدالحليم هداف الزمالك التاريخي كان ينتمي للأهلي إضافة لمحمد عبد الواحد وسامح يوسف.





وتابع محمد صديق أنه ندم كثيرا على انضمامه للأهلي قادما من الزمالك مشددا أن مسؤولي الزمالك وقتها اخبروه بأن النادي لا يملك أموال لتجديد عقده مما أجبره على الرحيل.

كشف محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق عن أسماء بعض نجوم الكرة المصرية الذين تألقوا في فريق الأهلي على الرغم من انتمائهم للزمالك والعكس.