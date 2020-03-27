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هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:26 ص
هل مرضى الضغط المرتفع
هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟
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حياة عبد العزيز
إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم، فعليك أن تنتبه جيدًا لحماية نفسك أثناء تفشي الفيروس التاجي (COVD-19)ـ حيث ظهرت بعض الأبحاث المبكرة أن الأشخاص المصابين بضغط دم مرتفع هم أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا.

وأشار موقع Webmd إلى أن في حين أن الالتهاب الرئوي هو أكثر المضاعفات شيوعًا للفيروس، إلا أنه يمكن أيضًا أن يتلف نظام القلب والأوعية الدموية، كما ترتفع نسبة وفاة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بسبب كورونا حوالي 6%.

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توصي الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بمواصلة تناول دواء ارتفاع ضغط الدم على النحو الموصوف من الأطباء، قد يؤدي إيقاف هذه الأدوية إلى زيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

كما تعد ضعف جهاز المناعة هو أحد الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمشكلات الصحية الأخرى أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات التاجية، و تضعف الظروف الصحية الطويلة الأمد والشيخوخة جهاز المناعة عند الشخص ، لذا فهو أقل قدرة على محاربة الفيروس، يعاني ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من ارتفاع ضغط الدم، لذلك كبار السن هم الأكثر عرضة بالإصابة بالفيروس التاجي كورونا.
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