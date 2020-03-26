هل وفاة أول مراهق بكورونا مؤشر سلبي على تطور كورونا؟

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timesofindia

وفاة مراهق مصاب بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد-19 تسجل في الولايات المتحدة لدى شخص يقل عمره عن 18 عاما.





وأشارت الأبحاث إلى أن فيروس كورونا نادرا ما يصيب الأطفال والمراهقين ويتسبب في مضاعفات خطيرة، فإصابة الأطفال حول العالم بالفيروس التاجي محدودة، ووفاة المراهق إشارة إلى تدهور الوضع.





وأكدت الأبحاث أن خطورة فيروس كورونا تزداد كلما تقدم عمر الشخص، فكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.





وأثارت وفاة أول مراهق بفيروس كورونا الرعب بين المواطنين خوفًا من عدم السيطرة على انتشار الفيروس، ومع ذلكلم يكن هناك مخاوف حول إصابة الكثير من الأطفال والمراهقين بفيروس كورونا، و لا يزال عدد حالات COVID-19 المبلغ عنها في الأطفال منخفضًا، من بين أكثر من 44000 حالة مؤكدة من الصين، كان 416 فقط (أقل من 1 في المائة) يبلغون تسع سنوات أو أقل.





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وأفاد الأطباء الصينيون بأن الأطفال المصابين غالبًا ما يعانون من السعال واحتقان الأنف وسيلان الأنف والإسهال والصداع.





وأشارت الأبحاث الطبية إلى ضرورة تجنب تواجد الأطفال والمراهقين في التجمعات مع الالتزام في المنزل، مع تقديم الأطعمة الصحية لتقوية الجهاز المناعي، وتطهير اليد بالكحول فورا عند لمس يديه الأسطح المعدنية، مع العناية بالنظافة الشخصية.



