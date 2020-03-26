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مرأة

متى يتوقف انتشار فيروس كورونا؟

الخميس 26/مارس/2020 - 11:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
 متى يتوقف انتشار فيروس كورونا؟ سؤال واحد يتكرر كل ليلة على لسان جميع سكان الأرض بأكثر من لغة، أصبحت معاناة المواطنين الحقيقة منذ تفشي فيروس كورونا بين الأشخاص وانتقاله بين البلاد، وأصبح الحلم هو توقف انتشاره بين الأفراد.

نستعرض خلال التقرير التالي إجابات الباحثين حول متى يتوقف انتشار فيروس كورونا وفقًا لـvox:

هل يتوقف انتشار فيروس كورونا في الصيف؟
تشير دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين صينيين، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة من المرجح أن يبطئ من انتشار فيروس كورنا المستجد في جميع أنحاء العالم، ولكن تغير الطقس لا يمكن أن يوقف المرض وحده. 

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متى يتوقف انتشار فيروس كورونا بشكل كبير ؟
أفادت الأبحاث العلمية بأن التجمعات تساعد على نقل عدوى فيروس كورونا، وإجراءات الدولة الاحترازية مثل تقليل التجمعات وفرض حظر التجوال تساعد في بشكل كبير في تقليل انتشار فيروس كورونا.

هل يتوقف فيروس كورونا بالانتشار الكثير ؟
أفادت بعض الدراسات بأنه عند إصابة الكثير بالفيروس التاجي، سيكون بالنسبة للشخص مناعة قوية تجاه فيروس كورونا، وإذا ما زالوا على قيد الحياة فسيختفي الفيروس من تلقاء نفسه، فتلك الظاهرة تعرف بالمناعة الجماعية.

ولكن في النهاية أجريت الكثير من الأبحاث الطبية حول التوقف الحقيقي عندما يتم توفير علاج أو مصل ضد الفيروس المخيف كورونا، لتنتهي الأزمة ويحد من إصابة الكثير يوميا.
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